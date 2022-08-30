Meteorolojiden bu illere sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu, Karabük, Çanakkale ve Eskişehir'de sağanak yağış hakim olacak.
Genel 30.08.2022, 08:59 30.08.2022, 10:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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