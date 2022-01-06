Meteorolojiden bu illere çığ uyarısı
Meteoroloji yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için çığ uyarısında bulundu.
Genel 06.01.2022, 10:07
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl merkezlerinde günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 6, Hakkari'de 5, Bitlis’te 1 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Bölgedeki eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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