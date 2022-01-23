Meteorolojiden bu bölgelere 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, akşam saatlerinden sonra yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.