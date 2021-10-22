Meteorolojiden bu bölgelere haftasonu için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü, Marmara'nın tamamı, Ege'nin bir bölümü ve Batı ile Orta Karadeniz'de yağışlı hava etkisini gösterecek, pazartesi ve salı günü yurdun doğu kısımlarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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