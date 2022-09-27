Meteorolojiden 4 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak hakim olacak.
Genel 27.09.2022, 13:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Trakya kesiminde de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece saatlerinde Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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