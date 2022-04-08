Meteorolojiden 4 il için uyarı

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te 12-14 Nisan tarihlerinde beklenen zirai don nedeniyle çiftçileri uyardı.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te 12-13-14 Nisan 2022 günleri sabah ilk saatlerde 500 metre ve üzeri rakımlı alanlarda sıcaklıkların sıfır derece ve altına inebileceğini duyurdu.

Bu sebeple hafif olmak üzere zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceği uyarısı yapıldı.

İlkbahar geç donlarının çiçeklenme gözlemlenen meyve ağaçları ile sebze fidelerinde zarara neden olabileceğinden, tarımla uğraşan çiftçilere gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu.