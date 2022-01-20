Meteorolojiden 4 il için uyarı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yaşayan vatandaşlar için yoğun kar uyarısında bulundu.
Genel 20.01.2022, 10:30
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri aralıklarla karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Van'da 4, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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|24
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|20
|24
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|20
|23
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|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
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|20
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|20
|19
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|20
|8
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|O
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|31
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|29
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|19
|25
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|21
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|24
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|20
|23
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|22
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|20
|22
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|19
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|19
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|13
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|20
|12
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|17
|11
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|21
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|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
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|20
|33
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|20
|33
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|32
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