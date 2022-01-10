Meteorolojiden 4 il için uyarı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis için çığ, buzlanma ve don bekleniyor.
Genel 10.01.2022, 09:35
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 4, Bitlis'te 0, Hakkari ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.
Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede, eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
10
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11