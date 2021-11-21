Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı
Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Genel 21.11.2021, 10:36 21.11.2021, 10:43
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Sabah ve gece yer yer sis ile pus görülecek bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 9, Hakkari'de 8 ve Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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|20
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|12
|19
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|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
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|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
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|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|12
|6
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|O
|P
|1. Chelsea
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|25
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|11
|23
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|12
|23
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|12
|20
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|19
|7. M. United
|12
|17
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|12
|16
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|11
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|11
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|12
|15
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|12
|14
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|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
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|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
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|1. Sevilla
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|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
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|13
|20
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|20
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|12
|11
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|13
|11
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|14
|7
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