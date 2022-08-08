Meteorolojiden 11 il için uyarı!

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.