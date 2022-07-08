Meteorolojiden 10 kente kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıya göre yarın Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir, Kütahya çevreleri, Bilecik ve Bursa’nın güneydoğusunda kuvvetli yağış hakim olacak.
Genel 08.07.2022, 14:49 08.07.2022, 15:03
Kurban Bayramı'nın ilk günü Karadeniz ve İç Anadolu'da yağış görülecek.
Meteoroloji, 10 il için sarı uyarı yaptı. Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor.
AFAD da sosyal medya hesabından yarın öğleden sonrası için bu kentlere uyarı yaptı.
''Meteorolojiden alınan bilgilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra, Bolu ve Karabük, Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri; Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı; Çankırı, Eskişehir çevreleri, Bilecik ve Bursa’nın güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.''
Kaynak: AA
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