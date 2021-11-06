Meteoroloji uyardı! Sis devam edecek

İstanbul'da sıcaklığın 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, termometreler Ege ve Akdeniz'de 28 dereceyi gösterecek. Öte yandan ülke genelinde 3 gün daha devam edecek olan sis ve pus hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca sis ve pus hadisesinin 8 Kasım Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Mynet