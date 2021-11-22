Meteoroloji su baskınlarına karşı uyardı
Meteorolojiden alınan verilere göre İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da sağanak bekleniyor.
Genel 22.11.2021, 17:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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