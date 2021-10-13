Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış hakim olacak. Yağışın akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edeceği öngörülüyor.
Genel 13.10.2021, 09:03 13.10.2021, 09:09
Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de yağış etkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.
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|8
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|8
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|7
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|7
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|2. Liverpool
|7
|15
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|4. M. United
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|14
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|7
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|7
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|7
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|7
|6
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|7
|4
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|7
|3
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|7
|3
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|7
|1
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|O
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|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
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