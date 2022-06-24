Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına, toz taşınımı uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu nedenle sel baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli, Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra ve yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Mardin, Siirt) ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan) Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı, pazar günü sabah saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.