Meteoroloji'den uyarı! Perşembe gününe dikkat

Hafta içi doğu bölgelerinde etkili olacak olan kar yağışları 13 Ocak Perşembe gününden itibaren kent genelinde de görülecek. Hava sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar inecek.Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve Pazar günü Doğu bölgelerinde başlayacak olan kar yağışının Batı ve Marmara bölgesine doğru ilerleyeceği bildirildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan 5 günlük hava durumu raporlarına göre, yurt genelinde bir süredir etkisini gösteren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği ve sağanak ve kar yağışlarının da bazı bölgelerde etkili olacağı duyuruldu. Pazar günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterecek olan kar yağışı, bir kaç gün içerisinde yurdun çoğu bölgesine yayılacağı ve İstanbul'a kadar ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınladığı haritalı tahminlerinde İstanbul'da hava sıcaklıklarının Pazar günü 14 derece civarında olacağı ve kent genelinde sağanak yağışlı bir havanın olacağı görülüyor. Tüm hafta boyunca da hava sıcaklıkların yavaş yavaş düşeceği ve 13 Ocak Perşembe günü sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakacağı bekleniyor. Tahminlerde ayrıca hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar ineceği de belirtiliyor.