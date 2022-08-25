Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.