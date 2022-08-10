Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'un batısında süren gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar sürecek.
Genel 10.08.2022, 10:33
İstanbul'un batısında süren gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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