Meteoroloji'den bu bölgelere 'kuvvetli yağış' uyarısı

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2, 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.