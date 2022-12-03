Meteoroloji'den bu bölgelere 'kar' uyarısı

Meteoroloji 3 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, ülke genelinde yağışlı hava beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Öte yandan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

NTV