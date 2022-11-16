Meteoroloji'den 7 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 il için 'sarı' uyarı

Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.