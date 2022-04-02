Meteoroloji'den 44 il için 'sarı' uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıya göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde fırtına etkili olması beklenirken Doğu kesimlerin de ise çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde fırtına etkili olacak. Doğu kesimlerde ise çığ riski bulunuyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar salı gününden itibaren yeniden artacak
Hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülke genelinde tekrar artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılan Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Kırıkkale ve Yalova, çığ riski bulunan Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için 'sarı' uyarı yapıldı.
Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Toz taşınımı uyarısı
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|30
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Galatasaray
|30
|38
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Aston Villa
|30
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|30
|20