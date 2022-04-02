Meteoroloji'den 44 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde fırtına etkili olacak. Doğu kesimlerde ise çığ riski bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar salı gününden itibaren yeniden artacak

Hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren ülke genelinde tekrar artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılan Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Kırıkkale ve Yalova, çığ riski bulunan Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için 'sarı' uyarı yapıldı.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Toz taşınımı uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.