Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre, Van, Bitlis, Muş, Hakkari öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor.
Genel 14.12.2021, 09:03
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek.
Yer yer sis, buzlanma ve donun görülebileceği bölgede, öğle saatlerinde Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'ın Başkale ilçesinde karla karışık yağmur bekleniyor.
İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 8, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 4 derece olacağı öngörülüyor.
Bölgede sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis ile öğleden sonra karla karışık yağmur beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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parçalı bulutlu
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