Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı
Bu gece Trakya'da başlayacak sağanak, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Öte yandan Marmara Denizi'nde kuvvetli lodos, 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde demirliyor. Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|23
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|14
|22
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|13
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|14
|20
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|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
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|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
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|15
|15
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|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
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|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
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|33
|4. West Ham
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|27
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|14
|25
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|15
|24
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|15
|23
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|21
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|15
|19
|13. Everton
|15
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|15
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|15
|16
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|15
|16
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|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
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|29
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|16
|29
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|16
|27
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|23
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|16
|22
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|12
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