Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Öte yandan Marmara Denizi'nde kuvvetli lodos, 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde demirliyor. Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.