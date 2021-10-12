Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde gece yarısına kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak:TRT