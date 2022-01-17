Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta buzlanma, don ve çığ bekleniyor.
Genel 17.01.2022, 09:52
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu, Hakkari ve çevreleri aralıklarla karlı olacak
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van'da 5, Hakkari'de 6, Bitlis ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.
Buzlanma, don, sis ve pus hadiselerinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
4
az bulutlu
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