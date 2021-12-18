Meteoroloji bu bölgeleri tek tek uyardı

Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güneybatısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar etkili olacak.

Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kaynak: Memurlar