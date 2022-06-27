Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu'yu uyardı
Meteoroloji, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Genel 27.06.2022, 18:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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