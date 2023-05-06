Merve Sarı kimdir? Biyografi

Merve Sarı, 1 Ocak 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Ailesi Kafkasya’dan Türkiye’ye göç eden Oset çerkeslerindendir.

Eğitim hayatında; liseyi İzmir’de tamamlayarak, sağlık kolejinden mezun oldu. 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce eğitim aldı. 2018 yılında burslu Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden iyi dereceyle mezun oldu.

Can Gürzap Dialog Eğitimden Spikerlik, Diksiyon ve Etkili İletişim Sanatı derslerini aldı.

Ntv haberde staj yapmaya başlayarak gazeteciliğe ilk adımını attı.

Tv 100 kanalında haber spikerliğine başlayarak, burada gece bülteni ve öğle haberlerini sunarak kariyerini sürdürdü.

Hobi olarak; tenis oynar, ata biner, seyahat etmeyi çok sever, yeni yerler, kültürler, lezzetler keşfetmekten hoşlanır.

Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmeyi ve katılım saglamayı önemli bir misyon olarak benimser. Özellikle çocuk hakları ve çevre bilinci konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Resim yapar. Çağdaş sanatla ilgilenir. Çalışmalarında, Fütürizm, sürrealizm ve kübizm akımlarını benimseyerek çizim yapar.

Son olarak, Haber Global Tv’nin ekran yüzü oldu.

Doğru ve tarafsız habercilik ilkesiyle, spikerlik ve gazetecilik mesleğine devam etmektedir.

Sarı, yetişme tarzı ve hayatına dair şunları söylemişti:

Çerkes kökenli bir aileye sahip olduğum için kurallar ve hedeflerim doğrultusunda çok sıkı çalışma gelenek ve göreneklerimizden vazgeçmeme esasına göre yetiştirildim.

Çocukluğumdan itibaren sporun her alanıyla ilgilendim. Katı kurallarımız vardı evde.

Çizgi film yerine belgesel ve haber programları izlenirdi. Sonra gündeme dair gelişmeler üzerine konuşur, derin sohbetler ederek bilinç seviyemizi yükseltecek şekilde ailem beni ve kardeşlerimi yetiştirdi. Bu sayede okumayı ve yazmayı çok erken yaşta sadece 4 yaşındayken öğrendim.

İlkokulda annem teşvikleriyle bana tüm dünya klasiklerini okutmuştu. Yine ilkokul öğrencilik zamanlarımda Arapça eğitimi alarak okumayı öğrendim.

Hem Türkiye ve Dünya gündemini küçük yaştan itibaren takip edişim hem de spora ilgim nedeniyle spikerlik ve haberciliğe olan tutkum başladı. Bir nevi kariyerime giden yoldaki taşlar, çocukluğumdan itibaren örülmeye başladı diyebilirim.