Mersin'de fabrikada yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde defne fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tarsus-Çamlıyayla yolu üzeri Beylice Mahallesinde bulunan defne fabrikasında meydana geldi.

Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı T.K'nin işlettiği fabrikadan alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.