Mersin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
Mersin merkezli 5 ilde, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara operasyon yapıldı.
Mersin merkezli 5 ilde, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.T, internette tanıştığı kişiler tarafından sahte bahis kuponuyla dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Şikayet üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla yapılan kuponları, ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
H.T'nin 168 bin lira gönderdiği banka hesaplarının hareketlerini inceleyen ekipler, kimliği ve adresleri belirlenen 8 şüpheliyi Mersin, Gaziantep, Hatay, Kars ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerdeki 7 cep telefonu, bilgisayar ve hafıza kartlarına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, B.G, C.Y, S.E. ve Ş.G. tutuklandı, biri ev hapsi tedbiriyle olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.
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|38
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|31
|37
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|37
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|31
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|O
|P
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|32
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|3. Chelsea
|31
|62
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|32
|57
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