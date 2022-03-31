Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.
Yabancı uyruklu zanlının, ABD'den banka yoluyla hesabına gönderilen yaklaşık 200 bin doları, İstanbul ve Mersin arasında araçla gezerek haklarında FETÖ üyeliğinden soruşturma açılan zanlılara ve ailelerine dağıttığı öne sürüldü.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ABD uyruklu zanlının da aralarında olduğu 12 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, birer dolarlık banknot halinde 2 dolar, Bank Asya'ya ait hesap kartları ve dekontlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
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