Mersin'de zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Genel 16.10.2022, 15:37 16.10.2022, 16:01
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyir halindeki iki otomobil ile karşı yönden gelen otomobil Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve Eren Dinler yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince yaralılar Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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