Mersin'de serada yangın
Mersin'in Erdemli ilçesinde tüp patlaması sonucu muz serasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın serada büyük hasara yol açtı.
Genel 31.10.2022, 07:08 31.10.2022, 07:39
Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde bir muz serasının ardiye bölümünde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangın, serada hasara yol açtı.
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