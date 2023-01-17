Mersin'de otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda askeri personel taşıyan otobüs, önünde seyir halinde olan demir profil yüklü tıra çarptı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı kazadan sonra çıkan yangında otobüs demir yığını haline dönüştü.
Genel 17.01.2023, 09:17
U.K'nin kullandığı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkiinde, R.S. idaresindeki demir profil yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
3 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.
Yolu bir süre trafiğe kapatan ekipler, otobüste ve kaza yerinde inceleme yaptı.
Çalışmaların ardından otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
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