Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Mersin'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Toroslar ilçesinde eve yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Genel 24.03.2022, 08:33
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Eş zamanlı baskın yapıldı
Düzenlenen şafak operasyonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Toroslar ilçesinde 1 gözaltı
Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.
Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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