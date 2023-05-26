Mehmet Şimşek’ten açıklama var

Mehmet Şimşek'ten iddialara yanıt: Ciddi bir hastalığım yok, Dubai'ye yerleştiğim haberleri gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçirmeyi düşündüğü iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hasta olduğu ve Dubai'ye taşındığı iddiaları büyük ses getirdi. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Şimşek, "Dubai'ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara'da yaşıyoruz. Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah'a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok" dedi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde yeni dönemde ekonominin başına geçireceği iddia edilen Mehmet Şimşek'in ciddi bir rahatsızlığı olduğu ve Dubai'ye yerleştiği iddia edilmişti.

"AİLECEK ANKARA'DA YAŞIYORUZ"

Bugün Twitter hesabından kamuoyundaki iddialara yanıt veren Şimşek, " Dubai'ye yerleştiğime dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ailecek Ankara'da yaşıyoruz. Yoğun işlerim için dünyanın dört bir köşesine (özellikle Londra, Paris, New York, Dubai ve Doha'ya) çok sık seyahatlerim oluyor" ifadelerini kullandı.

"MİDE ÜLSERİ DIŞINDA BİR RAHATSIZLIĞIM YOK"

Açıklamasında ciddi bir rahatsızlığı bulunduğuna yönelik iddialara da tepki gösteren Şimşek, "Ayrıca ciddi bir hastalığımın olduğuna dair haberler de gerçeği yansıtmıyor. Allah'a çok şükür mide ülseri dışında önemli bir rahatsızlığım yok. Saygılarımla" dedi.

