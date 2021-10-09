Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti
Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça yaşamını yitirdi. Taziye dileklerini ileten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel," Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır" dedi.
Genel 09.10.2021, 12:06 09.10.2021, 12:18
Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça vefat etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarında müşfik desteğini esirgemeyen hocası Prof. Dr. Akça'yı kaybetmenin derin hüznünü yaşadığını dile getiren Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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