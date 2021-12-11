Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te yayınlanan 'Akıl Çemberi' programına konuk oldu. Program esnasında sürekli mesajlaşan Metiner, moderatör Başak Şengül'e, "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi ve stüdyodan ayrıldı. Programda konuk olarak yer alan Mete Yarar, Nedim Şener, İsmail Hakkı Pekin ve Murat Gezici, Mehmet Metiner'e başsağlığı dileklerinde bulundu.

Mehmet Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" ve "Ablam Asiye Yılmaz’ı bugün öğle vakti İstanbul Esenyurt’ta Hz. Ömer camiinde (İnönü Mahallesi) kılınacak namazdan sonra Gül Vadi mezarlığında defnedeceğiz. Cümle dostlarımızdan dua bekliyoruz" mesajları ile duyurdu.