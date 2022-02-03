Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda arıza yaşandı
Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Yaşanan sorun çözüldükten sonra seferler normale döndü.
Genel 03.02.2022, 10:17
Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü.
Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.
Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.
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