MEB'den bir okul müdürünün sosyal medya paylaşımına soruşturma

Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.