Marmaris'te orman yangını: Alevler otele sıçradı

İçmeler Turunç mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahale gerçekleştirildi.

Yangın, 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile söndürülmeye çalışılıyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.