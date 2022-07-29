Marmaris'te orman yangını: Alevler otele sıçradı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Genel 29.07.2022, 16:38
İçmeler Turunç mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahale gerçekleştirildi.
Yangın, 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile söndürülmeye çalışılıyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
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