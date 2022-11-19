Marmaris-Rodos feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

Yeşil Marmaris Lines feribot şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün ve yarın Marmaris-Rodos, Rodos-Marmaris seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Seferlerin pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Öte yandan yaşanan iptallerden kaynaklı yolcuların mağdur olduğu ve konakladıkları otellerde sefer saatini beklediği öğrenildi.