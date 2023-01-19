Marmaray üst geçidine çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı
İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Genel 19.01.2023, 08:54
Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine ilerleyen Abdülkadir Ç'nin kullandığı tır, Marmaray üst geçidine çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Ekiplerin tırın kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.
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