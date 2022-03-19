Marmaray seferleri uzatıldı
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Genel 19.03.2022, 15:05
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerinin, gece saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini bildirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yolcularımıza duyuru; İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Marmaray trenlerimiz, bu gece de saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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