Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor

İstanbul'da Marmaray seferleri teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapılamıyor. Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli bir şekilde yapıldığı açıklandı.

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapamadığına yönelik bir bilgi paylaşıldı. Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.