Marmaray'da durdurulan seferler yeniden başladı

Marmaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle bir süre yapılamayan seferlerin normale döndüğü ve yolcu alımına başlandığı bildirildi.

Seferlerin normale döndüğünü, Marmaray Twitter hesabından şu sözlerle duyuruldu:

''Marmaray’da yaşanan teknik arıza ekiplerimizin çalışmaları ile saat 12.30 itibari ile giderilmiş olup, tren seferlerimiz normale dönmüştür.''