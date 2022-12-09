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Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı yapıldı

Marmara Üniversitesinde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Genel 09.12.2022, 21:21
Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı yapıldı

Üniversitenin açıklamasına göre, tatbikatı, Göztepe Yerleşkesi'ndeki Rektörlük Acil Durum Merkezi'nden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt yönetti. Kurt, üniversitenin tüm yerleşkelerinde oluşturulan acil durum merkezleriyle kurulan canlı bağlantıyla çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tatbikat öncesinde, beklenen İstanbul depremi için yapılan hazırlık çalışmaları ve acil durum planının uygulama esasları konusunda tüm bina yöneticileriyle uzaktan ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirildi.

Tüm birimler tarafından bünyelerindeki personele, deprem sırasında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Tatbikat sırasında Recep Tayyip Erdoğan Maltepe Külliyesinde Teknoloji Fakültesinden kalkan bir dron ile çekilen görüntüler, Maltepe ve Başıbüyük yerleşkeleri tahliye edildiği sırada canlı olarak Göztepe Yerleşkesi Acil Durum Merkezi'ndeki ekrandan takip edildi.

Üniversitenin Kızılay Kulübü öğrencileri de tatbikat sırasında toplanma bölgesinde bekleyenlere Kızılay mobil aşevinden sıcak çorba ikram etti.

Tatbikatta, deprem anında binaların tahliyesi, haberleşme, sağlık, arama-kurtarma, lojistik, ulaşım, iyileştirme gibi hizmetlerin yönetilmesi konusunda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

İstanbul'daki bazı üniversitelerin temsilcileri de tatbikatı gözlemci olarak izledi.

Rektör Kurt, tatbikatın ardından depremler gibi afetlerin hiçbir zaman yaşanmaması temennisinde bulunarak, katkı sağlayan Sivil Savunma ve Kızılay öğrenci kulüpleri ile diğer görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
#Marmara Üniversitesi #deprem tatbikatı
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