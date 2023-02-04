Marmara Denizi'nde sefer iptalleri
Yoğun kar yağışı nedeniyle Marmara Denizi'nde ulaşım aksamaya başladı. BUDO bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Genel 04.02.2023, 10:36
BUDO seferlerine hava engeli[Fotograf: AA]ABONE OLBursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilmedi.
Aynı gerekçeyle saat 08.00'de İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı iki sefer de iptal edilmişti.
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