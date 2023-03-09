Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Son Dakika... Marmara Denizi'nde Bursa'ya yakın bir noktada deprem meydana geldi. Depremin şiddeti İstanbul'dan da hissedildi.
Genel 09.03.2023, 09:00
Bursa son dakika deprem haberi... Bursa'nın kuzeyinde Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
Depremin Beylikdüzü'ne 57 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Depremin büyüklüğünün 4.1 olarak kaydedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD depremin Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey'de meydana geldiğini açıkladı.
Depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak duyurdu.
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